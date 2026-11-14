M aiora premunt, urgono cose più importanti del clima che cambia ha detto un disertore francese della Cop31 a chi gli ha fatto notare che i media stanno dando poco risalto all’evento in corso a Antalya, rinomata città turistica della Turchia. Oltre al clima atmosferico sta cambiando anche quello politico. Diversi leader europei, compresi Macron e Merz, non vi partecipano; e nemmeno Trump, Xi Jinping, Putin, Modi, che governano i Paesi più inquinanti della Terra. Anche Al Gore, ambientalista e ex vicepresidente Usa, si defila. Memorabile il suo categorico annuncio nel 2007 quando gli fu conferito il Nobel per la pace: entro sette anni si scioglieranno i ghiacciai dell’Artico. Che sono ancora lì. La trentunesima Conferenza sui cambiamenti climatici sta passando in secondo e forse in terz’ordine rispetto alle guerre militari, ibride e cognitive in atto in tutto il mondo. Persino la vestale del fuoco sacro ambientalista è sfuggente: Greta Thunberg è sempre meno pro green e sempre più pro Pal. Si limita a ripetere: «Dobbiamo prevenire le catastrofi». Le ricordiamo il mantra dello scienziato professor Zichichi: «I cambiamenti climatici sono opera del sole. Tutto il resto è solo ideologia». E speculazioni finanziarie. Ossia soldi. Che il clima stia cambiando è vero. Lavoriamo allora per contrastarne i disastri, non per domarlo. Essendo esso indomabile.