Quattro bus, scortati da agenti a bordo di due cellulari e da altre auto di servizio, tra il Cas e l’aeroporto di Elmas. In pista, ad attenderli, un Boeing 737, un charter da poco più di 160 posti per effettuare il trasferimento nel nord Italia.

Sono iniziate prima dell’alba le operazioni di “alleggerimento” dei migranti del centro di accoglienza di Monastir, dove il numero di ospiti supera di gran lunga la capienza prevista dal Viminale.

Circa 150 migranti, tra loro anche bambini, sono arrivati al Mario Mameli intorno alle 8: la strada dell’area partenze dello scalo è stata occupata dai bus a noleggio utilizzati per il trasferimento e interdetta agli altri passeggeri.

Le operazioni di imbarco sono state effettuate attraverso il varco della polizia di frontiera e si sono svolte in modo ordinato e senza tensioni, anche grazie all’imponente schieramento di forze dell’ordine.