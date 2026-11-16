Tommaso Deriu è scomparso da Capoterra, attivata la macchina delle ricerche. E all’appello per il reperimento delle notizie si unisce anche il sindaco Beniamino Garau.

«Da ieri, 15 novembre, non si hanno più notizie di Tommaso Giorgio Deriu», scrive il primo cittadino, «la Prefettura di Cagliari ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, allertando e coinvolgendo tutte le Forze dell’Ordine e gli enti interessati, affinché siano avviate e coordinate tutte le attività necessarie alla sua ricerca».

Al momento della scomparsa Tommaso indossava jeans, un cappellino e un maglione marrone. Non aveva con sé telefono, documenti né denaro.

«Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare, condividendo questo appello e prestando attenzione a eventuali segnalazioni. Chiunque abbia informazioni o abbia avvistato Tommaso è pregato di contattare immediatamente il numero 112, fornendo ogni dettaglio utile», è l’appello di Garau.

In queste ore «siamo vicini alla famiglia che sta vivendo momenti di grande apprensione. Facciamo squadra, condividiamo l’appello e concentriamo ogni nostra energia affinché Tommaso possa essere ritrovato al più presto».

(Unioneonline/E.Fr.)