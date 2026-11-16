Sette persone arrestate e una denunciata in stato di libertà. È il bilancio dei controlli e delle operazioni condotte nelle ultime 48 ore dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari e dai reparti dipendenti, impegnati in una serie di interventi tra il capoluogo e diversi centri della provincia. Tra gli episodi più movimentati, quello avvenuto all’alba del 16 novembre in piazza Yenne, nel cuore di Cagliari, dove un uomo è stato aggredito con uno spray urticante da una coppia che gli ha sottratto il telefono cellulare per poi tentare la fuga.

I militari, intervenuti sul posto, hanno rintracciato poco dopo i presunti responsabili nelle immediate vicinanze: un 24enne di origine algerina e una 18enne del posto. Alla vista dei Carabinieri, i due hanno reagito con violenza, opponendo resistenza e sferrando calci e spinte. Durante le fasi dell’intervento avrebbero inoltre utilizzato nuovamente lo spray urticante contro i militari. Entrambi sono stati arrestati con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro intervento è scattato nel pomeriggio del 15 novembre a Capoterra, in via Sassari, dove i carabinieri sono intervenuti per una violenta lite. Secondo quanto ricostruito, un 60enne senza fissa dimora si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione di un conoscente, sfondando la porta d’ingresso e aggredendo con un bastone una giovane donna presente in casa. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Prima di allontanarsi, l'uomo avrebbe sottratto i telefoni cellulari delle persone presenti, danneggiato un'autovettura e provocato un principio d'incendio all'interno dell'abitazione. Rintracciato poco dopo dai Carabinieri con la refurtiva, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Due arresti sono scattati anche nell'ambito di altrettante operazioni antidroga. A Pula, nelle prime ore del mattino del 16 novembre, i carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 24enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, durante un controllo stradale. Il comportamento sospetto del giovane ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e domiciliare. Sono stati così sequestrati quattro involucri contenenti complessivamente circa cinque grammi di cocaina, altri due con circa due grammi di hashish, quasi 200 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per il giovane è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A San Vito, invece, nella serata del 15 novembre, i militari della Stazione di Muravera hanno arrestato un 31enne domiciliato a Muravera. L'uomo, notando la pattuglia nei pressi dell'incrocio tra via Spano e via Leopardi, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo in un cassonetto. I Carabinieri lo hanno recuperato, accertando che conteneva circa 5,40 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre permesso di trovare un bilancino di precisione.

A Monastir, nelle prime ore del 15 novembre, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm sono intervenuti nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) per una violenta discussione. Un 21enne di origine algerina, ospite della struttura, durante un diverbio avrebbe minacciato con un coltello una guardia giurata in servizio. L'operatore è riuscito a immobilizzarlo utilizzando uno spray al peperoncino e a trattenerlo fino all'arrivo dei militari. Il giovane è stato arrestato.

Infine, a Dolianova, un 48enne residente a Cagliari è stato arrestato per tentato furto aggravato. L'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm, con il supporto dei militari della Stazione di Monastir, è avvenuto nella mattinata del 16 novembre, dopo il tentativo di intrusione nel supermercato Eurospin di via Cagliari. Durante la notte, l'uomo avrebbe cercato di entrare nell'esercizio commerciale rompendo una finestra con una chiave a croce. Il sistema antintrusione ha fatto scattare l'allarme e una guardia giurata è riuscita a bloccarlo sul posto, consegnandolo ai carabinieri intervenuti tempestivamente.

(Unioneonline/En.Ne.)