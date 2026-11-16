Quartu si prepara a premiare la sua cittadina più bella. È in programma giovedì 19 novembre la finale del concorso Miss Città di Quartu organizzato dall’agenzia Lady Music Models di Gianfranco Campus e giunto alla 22 esima edizione.

Sono 18 le ragazze che si contenderanno il titolo a colpi di defilè in casual, in body ed elegante, ma anche in prove di traduzione dal dialetto sardo campidanese in italiano, per tenere vive, senza forzature, le tradizioni quartesi fra le giovanissime aspiranti.

Nell’edizione 2025 a vincere fu Delya Lorena Facchiano.

Anche quest’anno premi per le sei ragazze che vinceranno il concorso: per la prima classificata 500 euro in buoni acquisto offerti dagli sponsor, un corso di portamento e un book fotografico professionale, inoltre sia la prima che le altre 5 classificate saranno le protagoniste del calendario 2027 abbinato al concorso e ambientato nelle attività della città.

Il calendario verrà distribuito gratuitamente come ogni anno in 10.000 copie sia in città che in provincia. Il concorso nato un po’ per caso nel 2004 oramai è diventato un trampolino di lancio per le giovani ragazze quartesi e della provincia di Cagliari. Da qui in diverse occasioni le aspiranti modelle sono arrivate ai concorsi nazionali o sono state scelte dalle agenzie di spettacolo, di moda e di animazione.

Il concorso è organizzato per il 22° anno consecutivo dall’Associazione Quartese A.M.A.E.S. (Associazione musicale artistica e sociale) con la collaborazione dell’agenzia di moda e spettacolo Lady Music Models.