Sedici giorni di Ztl sono bastati per far scattare lo stop, ma non per chiudere la partita. A Oristano una petizione online chiede di non archiviare la sperimentazione lampo della zona a traffico limitato e rilancia il confronto con un dossier ricco di numeri, censimenti, mappe e ricostruzioni. Un lavoro di documentazione estremamente accurato che prova a spostare il dibattito dalle sensazioni ai dati.

Gli occhi elettronici si accendono il 1° novembre, ma il 16 il sindaco Massimiliano Sanna annuncia la sospensione dal mese successivo, almeno per il periodo natalizio. «Ci sono posizioni discordanti. Abbiamo ricevuto diverse richieste di revoca da parte politica, di commercianti e residenti – non del centro storico», aveva spiegato, rimandando a gennaio la valutazione su eventuali correttivi o un passo indietro.

Ma evidentemente non tutti condividono la scelta. La petizione online non si limita a raccogliere adesioni, ma ricostruisce l’intera vicenda attraverso comunicati ufficiali, articoli di stampa e documenti, mettendo in fila le tappe e le diverse posizioni emerse nel confronto pubblico.

Il lavoro più dettagliato è racchiuso nella mappa interattiva: individua i sei varchi elettronici, censisce le attività economiche e localizza i parcheggi, indicando numero e posizione degli stalli.

La petizione chiede di riprendere la sperimentazione dopo l’Epifania e completare i tre mesi previsti, pubblicando periodicamente i dati su transiti, infrazioni e segnalazioni. Tra le proposte anche nuove autorizzazioni per dipendenti, ospiti di hotel e B&B e un ticket temporaneo per gli accessi occasionali.