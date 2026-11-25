Una nuova gestione per la manutenzione dei giochi pubblici di Oristano, con controlli periodici e interventi di riparazione in parchi e aree scolastiche.

Il Comune ha affidato il servizio alla ditta Ecoreset di Pierluigi Manca, con sede a Siamanna, per un importo complessivo di 47.275 euro, Iva inclusa. L’incarico durerà dodici mesi e interesserà le attrezzature ludiche della città e delle frazioni.

Il contratto prevede un canone di 28.750 euro per la manutenzione ordinaria, comprensiva di monitoraggi e ispezioni trimestrali e annuali. Per gli interventi straordinari è stato invece stanziato un budget di 10mila euro, con un ribasso dell’1,5% sul prezziario regionale. L’obiettivo è verificare periodicamente lo stato delle strutture, garantire la sicurezza e intervenire dove necessario.

Tra le aree che aspettano da tempo una soluzione c’è il Villaggio Lisbona, nel Parco della Resistenza. Il parco giochi è inaccessibile da mesi, circondato da transenne e nastri di delimitazione. Con il nuovo affidamento potrebbe finalmente arrivare il momento di restituire lo spazio ai bambini e far sparire quelle barriere che da troppo tempo ne impediscono l’utilizzo.

Alla procedura, svolta attraverso la piattaforma SardegnaCat, hanno partecipato due imprese. Ecoreset ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone di 28.750 euro contro i 42mila proposti dalla concorrente Country Service Sardinia.