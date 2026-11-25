Anche la questura di Oristano aderisce, oggi, 25 novembre, alla campagna permanente di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore 2026”, con una giornata interamente dedicata a informazione e prevenzione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A Milis questa mattina si è tenuto un incontro organizzato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Ortu e rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo era quello di promuovere tra le nuove generazioni relazioni fondate sul rispetto reciproco, uguaglianza e non violenza. All’Hospitalis Sancti Antoni, a Oristano,alla presenza del Questore e del Prefetto, si sono svolti ulteriori incontri dedicati agli studenti con il personale della Questura.

Sempre in mattinata, donne e uomini della Polizia di Stato hanno allestito uno stand informativo al Centro Commerciale Porta Nuova con gli operatori dell’Ufficio di Gabinetto e della Divisione Polizia Anticrimine. Nel corso di tutte le iniziative sono stati distribuiti e illustrati i pieghevoli informativi predisposti dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, per esserci ogni giorno accanto a cittadini e studenti. Ma non solo. A testimonianza della vicinanza e dell’impegno istituzionale contro ogni forma di violenza di genere, questa sera la facciata della Questura di Oristano si illuminerà di arancione, aderendo all’iniziativa internazionale “Orange the World”.