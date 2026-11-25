Un viaggio dentro un solo vitigno, letto attraverso stili e annate diverse. È stato questo il senso di "Sfumature di Nieddera", la masterclass che Cantina Contini 1898 ha proposto lo scorso weekend, guidata da Andrea Balleri, già miglior sommelier d’Italia, brand ambassador e responsabile mercato penisola ed estero della cantina di Cabras.

Protagonista della serata la Nieddera, uva a bacca nera della tradizione sarda che, insieme alla Vernaccia, è considerata tra le presenze più antiche nelle vigne di Cabras. A lungo rimasta ai margini, è oggi riconosciuta come una delle identità più originali della viticoltura isolana, e Contini ne ha fatto uno dei pilastri della propria produzione.

Iscritta al Catalogo Nazionale delle Varietà di Vite dal 1971, la Nieddera è un vitigno di nicchia, coltivato in piccole porzioni della provincia di Oristano, alla destra del Tirso, soprattutto tra Cabras, Solanas e Nuraxinieddu. La Guida ai vitigni d'Italia di Slow Food Editore ipotizza un'introduzione da parte dei Fenici o dei Punici, fondatori di Tharros a pochi chilometri da Cabras, mentre la tradizione locale la vuole tutelata in epoca giudicale e conservata nel Medioevo dai frati.Sul fronte genetico, un'analisi preliminare del Dna condotta dal prof. José Vouillamoz dell'Università di Neuchâtel, su commissione della Cantina Contini, indica un possibile legame con la Mandilaria, varietà greca diffusa a Rodi e a Creta.

Il percorso degustazione ha mostrato la duttilità del vitigno in sei calici. Si è partiti dalle versioni in rosa, Attilio Rosé e Nieddera Rosé, per poi entrare nel cuore della serata: una verticale di Barrile, il rosso di punta della cantina, nelle annate 2021, 2019, 2017 e 2013 - per l’occasione è stata aperta anche una Jéroboam (una bottiglia doppia magnum 3 litri) di Barrile 2011. Un arco di quasi dieci anni che ha permesso ai partecipanti di seguire l'evoluzione del vino nel tempo, dalla freschezza e dal frutto delle annate più giovani fino alla complessità e alla profondità della 2013.

«La Nieddera è parte della storia della nostra famiglia e di questo territorio. Non sappiamo ancora con certezza da dove sia arrivata, ma sappiamo che a Cabras è stata custodita per secoli, e il nostro compito è continuare a farlo. Tutelare un vitigno autoctono significa anche farlo conoscere, e serate come questa servono proprio a questo», ha dichiarato Mauro Contini, presidente di Cantina Contini 1898.

«La verticale di Barrile ha mostrato una cosa che sosteniamo da tempo: la Nieddera non è solo un vino da bere giovane, ma sa attraversare gli anni senza perdere identità. È un patrimonio che portiamo con orgoglio sulla tavola sarda e, sempre di più, anche sui mercati esteri» ha aggiunto Alessandro Contini, vicepresidente e responsabile commerciale.

"Sfumature di Nieddera", proposta a numero chiuso, ha registrato oltre una cinquantina tra un pubblico di sommelier e professionisti del settore e semplici appassionati. La serata si inserisce nel percorso con cui Cantina Contini 1898 porta i propri vini a contatto diretto con appassionati e pubblico, valorizzando i vitigni dell'Oristanese e la collaborazione con la ristorazione del territorio.