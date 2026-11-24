Due interrogazioni su viabilità e la sicurezza urbana, sono state presentate in Consiglio comunale dal gruppo di minoranza ad Abbasanta. La prima è stata la consigliera Linda Manconi, che ha contestato l’avvio dei lavori Enel in via Oristano e via Sant’Agostino. Secondo l’esponente dell’opposizione, gli scavi per la posa dei cavidotti stanno interessando tratti di carreggiata appena riqualificati dal Comune, nonostante il regolamento comunale preveda normalmente il divieto di manomissione del manto stradale nei due anni successivi agli interventi. Chiede di chiarire se vi sia stato un adeguato coordinamento tra amministrazione e gestori dei sottoservizi, quali autorizzazioni siano state rilasciate e se gli uffici fossero già a conoscenza dell’intervento prima dell’esecuzione delle opere di bitumatura.

L’opposizione sollecita inoltre garanzie affinché il ripristino definitivo delle strade, anche dell’intera carreggiata se necessario, resti completamente a carico della società che esegue i lavori.

Sul fronte della sicurezza stradale, il consigliere Stefano Porru ha invece denunciato il progressivo deterioramento della segnaletica orizzontale. Stop, linee di arresto e attraversamenti pedonali risultano ormai poco visibili in diversi punti del centro abitato, con situazioni ritenute particolarmente critiche all’incrocio tra via dei Caduti e via Satta, al semaforo tra via Roma e via Foscolo, in via Marmilla e nella frazione di Pardu. La minoranza ha chiesto un cronoprogramma degli interventi, risorse dedicate e una mappatura delle opere eseguite negli ultimi anni, evidenziando i possibili rischi per automobilisti e pedoni.