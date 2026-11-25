In merito alla temporanea sospensione dell’attività dello sportello Centro Unico di Prenotazione di Terralba da martedì 24 a lunedì 30 novembre, per il quale il consigliere regionale Emanuele Cera ha presentato un'interrogazione, poco fa è intervenuta la Asl.

«Si precisa che tale sospensione è stata causata dall’assenza di un operatore, non prevedibile anticipatamente, che non è stato possibile sostituire con altro personale - si legge in una nota - Si ricorda che per prenotare visite ed esami tramite CUP è possibile comunque ricorrere al numero verde gratuito 1533 o allo 0783 31 72 93 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. O al cup on line cup.sardegnasalute.it La direzione Asl è spiacente con i cittadini per i disagi».