Da ieri, martedì 24 novembre, lo sportello Cup del poliambulatorio di Terralba è chiuso e lo resterà fino a lunedì 30. Un disservizio non indifferente. Ecco perché il consigliere regionale Emanuele Cera ha presentato un'interrogazione. «Un disservizio inaccettabile, che colpisce anziani e malati in un territorio già abbandonato - dice - Sul motivo si vocifera che l'unico impiegato addetto sia andato in pensione e che nessuno lo abbia sostituito. E non è dato sapere se dopo il 30 novembre lo sportello tornerà davvero attivo, né con quale efficienza».

A farne le spese sono circa 23.000 residenti di Terralba, Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Uras.

L'avviso affisso all'ingresso non spiega le ragioni della chiusura e non indica sportelli alternativi. «Se la causa è davvero un pensionamento, era un evento noto con mesi di anticipo», dichiara il consigliere regionale Cera. «Qui non mancherebbero medici, ma un impiegato amministrativo, una figura facilmente sostituibile. Chiudere un CUP per questo è un fallimento organizzativo che non ha giustificazioni».

I più penalizzati sono gli anziani e le persone con disabilità. «Per molti di loro lo sportello è l'unico modo per prenotare: il numero telefonico è spesso irraggiungibile e il portale online non è alla loro portata - va avanti Cera - Chi non riesce a disdire una prenotazione rischia anche di perdere la validità della ricetta e di dover ricominciare da capo. Se ai cittadini si nega persino la possibilità di prenotare una visita, il diritto alla salute viene colpito alla radice, prima ancora che inizi qualsiasi cura».

La chiusura si aggiunge a una lunga serie di disservizi nella sanità del Terralbese e dell'Oristanese, come i turni scoperti della guardia medica di Uras per interi fine settimana tra settembre e novembre.

Con l'interrogazione urgente, rivolta alla presidente della Regione e assessora alla Sanità ad interim, Cera chiede la riapertura immediata dello sportello, con personale stabile, misure per garantire prenotazioni e disdette durante la chiusura e per tutelare chi rischia di perdere la ricetta, l'aggiornamento immediato delle informazioni sul sito della ASL 5 e una programmazione delle sostituzioni negli altri sei sportelli Cup della provincia, perché il caso di Terralba non si ripeta.

«Ogni servizio di prossimità che chiude allunga la distanza tra i cittadini e le cure - conclude Cera - Chiediamo alla Regione di garantire la riapertura dello sportello e la continuità del servizio».