Un flash mob, installazioni e messaggi. Tanto rumore per diversi minuti. Anche le dipendenti e i dipendenti della Asl 5 di Oristano hanno aderito alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza. Nella sede legale Asl di via Carducci a Oristano è stata letta la poesia “Se domani non torno” dell’attivista peruviana Cristiana Torres Caceres, mentre nei giardini dell’ospedale San Martino è stata inaugurata una panchina rossa nei pressi della statua installata per ricordare la morte della dottoressa Roberta Zedda, uccisa a Solarussa da un uomo mentre effettuava il servizio di guardia medica.

Molte le iniziative anche negli ospedali e nelle strutture territoriali: dalle scarpine rosse indossate dalle neonate dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia, che le dovranno accompagnare nella lunga marcia per la parità di genere, alla sedia rossa vuota installata nei reparti di Oculistica, Otorinolaringoiatria e Dermatologia; dal toccante messaggio delle operatrice del blocco operatorio dell’ospedale San Martino alle mongolfiere appese nelle sale del reparto di Pediatria che fanno decollare i valori di amore, rispetto, libertà, passando per i manifesti esposti dal personale nel reparto di Nefrologia.

E poi ancora i flash mob nelle Case della Comunità di Oristano, Ales, Bosa, Ghilarza, Terralba, Tramatza, il Ser.D (Servizio Dipendenze) e il servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza, che simultaneamente hanno manifestato con un minuto di rumore.

Un no corale e diffuso per dire basta alla violenza contro le donne. Le iniziative continueranno nel pomeriggio: aderendo alla sesta edizione dell’(H) Open week contro la Violenza sulle donne organizzata da Fondazione Onda, la struttura di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “San Martino” di Oristano offrirà consulenze e colloqui telefonici per le donne vittime di violenza oggi, venerdì 25, e venerdì 27 novembre, dalle 16 alle 18, chiamando al numero 0783 317397 o inviando una mail a codice.rosa@asloristano.it.

«Grazie a tutte e tutti i dipendenti che hanno partecipato alla Giornata, ma anche a quelle cittadine e cittadini che si sono uniti alla nostra mobilitazione – ha affermato la direttrice generale Grazia Cattina – Non uno, ma tutti i giorni devono essere improntati alla cultura del rispetto e della parità di genere. La nostra azienda è accanto a tutte le donne vittime di violenza con percorsi ospedalieri dedicati, ma è importante anche lavorare sul cambiamento culturale necessario a prevenire la violenza».