Anche la questura di Oristano aderisce, oggi, 25 novembre, alla campagna permanente di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore 2026”, con una giornata interamente dedicata a informazione e prevenzione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A Milis questa mattina si è tenuto un incontro organizzato dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Ortu e rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo era quello di promuovere tra le nuove generazioni relazioni fondate sul rispett reciproco, uguaglianza e non violenza. All’Hospitalis Sancti Antoni, a Oristano,alla presenza del Questore e del Prefetto , si sono svolti ulteriori incontri dedicati agli studenti con il personale della Questura. Sempre in mattinata, donne e uomini della Polizia di Stato hanno allestito uno stand informativo al Centro Commerciale Porta Nuova con gli operatori dell’Ufficio di Gabinetto e della Divisione Polizia Anticrimine. Nel corso di tutte le iniziative sono stati distribuiti e illustrati i pieghevoli informativi predisposti dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, per esserci ogni giorno accanto a cittadini e studenti. Ma non solo. A testimonianza della vicinanza e dell’impegno istituzionale contro ogni forma di violenza di genere, questa sera la facciata della Questura di Oristano si illuminerà di arancione, aderendo all’iniziativa internazionale “Orange the World”.
l’iniziativa
Oristano, anche la Questura in campo contro la violenza sulle donne
Due incontri con gli studenti e uno stand informativo