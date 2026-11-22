Quella che doveva essere una bella vacanza si è trasformata in una lunga e snervante odissea. A viverla sulla propria pelle sono Tore Cadeddu, 45 anni, consigliere comunale di Montresta e dipendente del Comune di Abbasanta, e il fratello Davide Cadeddu, 38 anni, che lavora in uno studio medico dentistico.

I due si trovano ancora in Repubblica Dominicana, tra i circa 280 passeggeri italiani bloccati a causa di un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Italia.

Il volo di rientro era programmato per lunedì 16 novembre, ma poco prima del decollo è arrivata la doccia fredda: un problema tecnico al velivolo ha costretto la compagnia a fermare tutto. Da quel momento è iniziata una vicenda che giorno dopo giorno si è trasformata in una attesa infinita.

I passeggeri sono stati trasferiti in una struttura alberghiera di Punta Cana con vitto e alloggio garantiti da Neos e dal tour operator Alpitour, ma il disagio principale non è legato alle condizioni della permanenza quanto all'incertezza continua sui tempi del rientro.