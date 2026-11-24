I Carabinieri della Stazione di Cabras hanno tratto in arresto un 19enne già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato per un controllo, ma ha provato a fuggire. I militari lo hanno dunque bloccato e sottoposto a perquisizione, personale e domiciliare.

Sono così saltati fuori oltre quasi 3 etti e mezzo di droga – hashish e marijuana - oltre a quattro munizioni calibro 12 a pallini, un lungo coltello, materiale per taglio e confezionamento delle dosi e denaro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti, mentre il 19enne è finito in manette ed è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)