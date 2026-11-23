Si rinnova, a Morgongiori, l’appuntamento con il “Premio Monte Arci – Suoni, Saperi e Sapori del parco e dell’ossidiana”. La terza edizione dell’evento, in programma sabato 28 novembre alle 18 negli spazi del palazzetto dello sport del paese, metterà in vetrina l’eccellenza della Sardegna e dell’Italia nel panorama internazionale. La manifestazione, voluta dal Consorzio di gestione del Parco del Monte Arci, ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio, sia a livello ambientale che sotto il profilo delle potenzialità e risorse.

La kermesse vedrà la consegna del Premio Monte Arci in tre sezioni: Suoni, Saperi e Sapori, oltre alla menzione speciale “Lorighittas d’Oro”. «La terza edizione – commenta il sindaco di Morgongiori e presidente del parco, Paolo Pistis – vuole riconfermarsi e affermarsi come grande evento del cartellone turistico e culturale isolano, la cui risonanza è capace di richiamare un pubblico entusiasta da tutta la Sardegna. Siamo riusciti ad organizzare questa prestigiosa kermesse grazie al contributo dell’assessorato regionale al Turismo e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Comune di Morgongiori, sulla scia del successo delle precedenti edizioni».

I premi. La menzione speciale “Lorighittas d’Oro”, nelle precedenti edizioni assegnata al cantante Mal e all’imprenditore Oscar Farinetti, andrà a Giuliano Ardu e Agnese Atzeni, ristoratori di Morgongiori protagonisti di una storia imprenditoriale lunga 50 anni, legata alla cucina di mare e alle radici gastronomiche sarde. I “Premi Monte Arci”, invece, saranno consegnati a Don Francesco Marruncheddu (sacerdote e compositore di Oristano) e Simone Onnis (chitarrista) nella categoria “Suoni”; all’avvocato Antonello Angioni, al giornalista Andrea Delogu, al politico e saggista Claudio Martelli, all’ex calciatore e dirigente sportivo Gianfranco Matteoli, ai giornalisti Paolo Mieli e Franco Siddi, e a Beniamino Zuncheddu con Mauro Trogu nella categoria “Saperi”; ad Alberto Cellino, Enrico e Marco Figus, al gruppo Abbi dei fratelli Ibba, a Nieddittas e a Vittorio Moretti (di Terra Moretti) nella categoria “Sapori”. Presenterà la serata Francesca Figus, caposervizio delle pagine culturali de L’Unione Sarda, mentre come moderatore ci sarà lo scrittore Franco Mannoni. «Saranno tanti i riconoscimenti assegnati per questo grande evento – conclude Pistis – che contribuisce a valorizzare, promuovere e tutelare il territorio del Parco del Monte Arci, al quale orgogliosamente guardiamo investendo idee, energie e risorse, attraverso una programmazione attenta, strategica e innovativa, funzionale al conseguimento di obiettivi di sviluppo turistico, economico, produttivo, occupazionale e socio-culturale».