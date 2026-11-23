Sette edifici comunali, tra cui scuole e sedi istituzionali, potrebbero produrre autonomamente parte dell’energia necessaria al loro funzionamento. È l’obiettivo del progetto presentato dagli assessori Gianfranco Licheri, ai Lavori pubblici, e Paolo Angioi, all’Urbanistica ed Energia, per ridurre le bollette a carico del Comune e contenere i consumi attraverso nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

La Giunta ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione e la partecipazione all’avviso pubblico regionale dedicato all’autoconsumo energetico dei Comuni con più di 20mila abitanti. Il progetto interessa sette immobili: Palazzo Campus Colonna, Palazzo degli Scolopi e cinque edifici scolastici, tra cui i plessi di via Amsicora, via Diaz, via Lanusei e via Campania. Sono previsti sette impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva stimata di 297,79 kWp, affiancati da sistemi di accumulo.

Per realizzare gli interventi serviranno circa 2 milioni e 281mila euro, di cui oltre 1,6 milioni destinati ai lavori. L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici, contenere le spese di gestione e aumentare la quota di energia prodotta e utilizzata direttamente dagli immobili pubblici.

Un primo passo verso l’autonomia energetica, mentre il percorso per arrivare a una vera comunità energetica resta ancora lungo. La domanda di finanziamento sarà presentata alla Regione: spetterà ora agli uffici regionali valutare il progetto e decidere se assegnare le risorse necessarie.