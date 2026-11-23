«Ti ringraziamo per aver guidato la scuola con autorevolezza, senza far mancare ascolto e rispetto – ha letto Diego, uno studente del liceo De Castro - ci hai insegnato che la scuola non è solo nozioni ma una palestra di vita. Il modo migliore per onorarti è portare avanti i tuoi insegnamenti». Oggi al liceo classico di Oristano è stata una mattinata di emozioni forti nel segno di Pino Tilocca, il preside scomparso improvvisamente un anno fa.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Patrizia Atzori e del referente di Libera Sardegna Giampiero Farru, si è entrati nel vivo con don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, tornato in città «come avevo promesso proprio per incontrare i ragazzi, vivere le loro emozioni e curiosità». Il sacerdote ha ripercorso la propria esperienza, dagli inizi dell’impegno sociale alla nascita del Gruppo Abele fino alla fondazione di Libera, che riunisce diverse associazioni impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della giustizia sociale. Un percorso in cui un ruolo importante lo ha avuto anche Pino Tilocca. «Il suo ricordo è sempre presente – ha detto - Quando penso a Pino che ha vissuto sulla propria pelle la violenza, penso che è stato un moltiplicatore di libertà e coscienze, ha testimoniato nella sua vita le battaglie in cui credeva. Vogliamo ricordarlo non con celebrazioni ma con una memoria viva, che tutti i giorni deve tradursi in responsabilità e impegno civile». Un’assenza che in realtà è una forte presenza tanto che la prima tessera 2027 di Libera è intestata a Pino Tilocca ed è stata consegnata ai familiari.

Don Ciotti si è rivolto direttamente ai ragazzi «continuate a studiare e a lottare. Quando manifestate e cercate attenzioni, siete meravigliosi. Anche il presidente Mattarella ci ha ricordato che il dissenso, se praticato in modo pacifico, è una forma di libertà. Abbiamo bisogno di metterci la faccia». Il fondatore di Libera si è soffermato poi sulla mafia «che cambia forma, ma c’è. Oggi spara di meno, ma c’è e non c’è regione d’Italia che possa considerarsi esente. Anche la Sardegna, come tutte le altre regioni del nostro Paese, deve mantenere alta l’attenzione». Per estirpare la criminalità organizzata, secondo don Ciotti, oltre alle forze dell’ordine e alla magistratura, «serve l’impegno educativo e civile, una vera rivolta delle coscienze e ognuno deve fare la propria parte per contribuire al cambiamento».