Un monumento che racconta, attraverso le sue pietre, la complessità e l’ingegno della civiltà nuragica. Sarà il nuraghe Arrubiu di Orroli, conosciuto come il Gigante rosso, il protagonista del prossimo appuntamento dei Dialoghi Nuragici a Oristano, in programma domani, dalle 18 alle 20, nella Sala Conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni.

L’incontro, organizzato dall’associazione Sardegna Terra di Nuraghi, sarà dedicato a uno dei complessi archeologici più importanti dell’isola. Le sue dimensioni e la sua articolazione architettonica testimoniano una società organizzata, capace di realizzare opere monumentali, controllare il territorio e mantenere comunità stabili nel tempo.

A guidare il pubblico alla scoperta del Gigante rosso saranno Fulvia Lo Schiavo, già soprintendente archeologa Mibact in Sardegna, e Mauro Perra, direttore del Museo Su Mulinu di Villanovafranca. A introdurre gli interventi sarà Rossella Sanna, socia dell’associazione organizzatrice.

Per Oristano si tratta del secondo incontro del ciclo, dopo quello del 30 ottobre dedicato alla preistoria linguistica sarda. I Dialoghi Nuragici quest’anno hanno coinvolto 42 città della Sardegna, con 55 appuntamenti e 456 associazioni partner, in un percorso di divulgazione e valorizzazione della storia più antica dell’isola.