Due cani che si aggiravano Statale 131 correndo il rischio di essere investiti dalle auto salvati dalla Polizia Stradale di Oristano.

È successo nella zona di Uras: durante il servizio gli agenti hanno notato gli animali, cuccioli di razza beagle, che “passeggiavano” sul ciglio della carreggiata.

I due cuccioli, privi di microchip e probabilmente sfuggiti al controllo o abbandonati, sono stati così intercettati e messi in sicurezza, non senza qualche difficoltà.

Una volta recuperati, i due beagle sono stati affidati al responsabile di un canile per le cure e gli accertamenti del caso.

L’articolo 727 del Codice penale punisce l'abbandono di animali domestici con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo e, qualora sia commesso tramite veicolo, comporta anche la sospensione della patente da sei mesi a un anno.