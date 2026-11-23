L'appello del sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas, fatto pochi gioni fa dopo la messa, non basta. Per evitare che il Gruppo volontari Sarcidano, attivo anche per i servizi di soccorso sanitario e assistenza sociale, dica basta per sempre a causa dei pochi volontari rimasti, è intervenuta anche la presidente dell'associazione, nonché consigliera comunale Eleonora Fulghesu. Per far capire la situazione ai cittadini ha deciso di inviare a ognuno una lettera. «Ci rivolgiamo a voi a cuore aperto, ma anche con profonda preoccupazione - si legge - Il Gruppo Volontari Sarcidano opera da 39 anni sul territorio per garantire un servizio vitale come quello del settore sanitario/118, servizio antincendio e protezione civile. Oggi, però, ci troviamo di fronte a una realtà che dobbiamo affrontare e che mette a rischio la serenità di tutti noi. La nostra associazione sta vivendo una grave e cronica carenza di personale in tutti i settori, specialmente in quello sanitario. Purtroppo, il numero di volontari attivi è diventato così esiguo da non permetterci più di garantire la regolare turnazione. Questa situazione ha delle conseguenze dirette e dolorose: durante questi mesi siamo stati costretti a disdire numerosi turni attivi del servizio 118». E ancora: «L'assenza di volontari, e di conseguenza la disdetta del servizio alla centrale operativa del 118, lascia scoperto il nostro comune proprio nei momenti in cui la presenza di un presidio sanitario

locale sarebbe ancora più necessaria, vista la lontananza del nostro paese da un pronto soccorso - scrive Fulghesu -

Non si tratta di una scelta, ma di una drammatica necessità dovuta alla mancanza di forze. L'ambulanza e il servizio 118 non appartengono a pochi, ma sono un patrimonio e una sicurezza per ogni singolo cittadino di Laconi, dai più giovani agli anziani. Se vogliamo che questo presidio continui a esistere e a proteggerci, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti.

Diventare volontario non richiede doti straordinarie, ma la volontà di dedicare un po' del proprio tempo alla comunità. Vi rivolgiamo quindi un appello urgente: avvicinatevi alla nostra associazione. Aiutateci ad aiutare. Solo con l'ingresso di nuove forze potremo restituire a Laconi il servizio continuo e sicuro che merita». Eleonora Fulghesu pochi giorni fa ha raccontato che anche per due volte a settimana è costretta a inviare un'e-mail alla centrale operativa per avvisare che, a causa della mancanza di volontari, non è possibile garantire il servizio. Ma anche che la convenzione con l’Areus, che prevede la presenza con tre operatori, sei ore al giorno, dalle 18 alle 24, per sei giorni a settimana, rischia di terminare. Ora non rimane che attendere l'effetto della lettera arrivata nelle case dei cittadini.