C’è tempo fino al 6 gennaio 2027 per presentare le domande e partecipare all’assegnazione dei posteggi in occasione della Sartiglia. Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso rivolto agli operatori commerciali e agli altri soggetti interessati a occupare uno spazio nell’area pubblica durante la prossima edizione della manifestazione, in programma il 7 e 9 febbraio.

La possibilità di partecipare riguarda non soltanto gli ambulanti del settore alimentare e non alimentare, ma anche artigiani, creatori di opere dell’ingegno, hobbisti, collezionisti, onlus e altri enti non commerciali. Le domande serviranno a formare la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi.

Per partecipare è necessario utilizzare l’apposito modello 16 bis, allegare la documentazione richiesta e trasmettere la domanda al Settore Polizia Locale del Comune di Oristano entro la scadenza del 6 gennaio 2027.