Aveva fatto un volo di circa sette metri mentre potava un pino nel giardino della sua casa. Per Pietro Nicolai, 52 anni, vigile urbano di Siamaggiore, quella caduta era stata una caduta fatale. A distanza di due anni, per quell’incidente è stato chiesto il rinvio a giudizio per Maurizio Demontis, oristanese 46 anni.

Le contestazioni mosse dal pm Lorenzo Cosseddu al titolare della ditta Dm costruzioni, impegnata nell’intervento di potatura, sono omicidio colposo e violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’incidente risale al 24 febbraio 2024: Pietro Nicolai e Demontis avevano iniziato a potare il pino, all’improvviso il cestello elevatore, su cui si trovavano i due, si era ribaltato e il vigile e l’operaio erano precipitati nel vuoto. Le condizioni di Nicolai erano apparse da subito disperate, il vigile urbano era stato trasferito con l’elisoccorso al Brotzu ma dopo otto giorni di coma si era dovuto arrendere. Anche Demontis era rimasto ferito gravemente e ricoverato al San Martino.

Il pm Lorenzo Cosseddu ha chiesto il rinvio a giudizio contestando a Demontis (difeso da Stefano Pisano) di aver consentito a Nicolai di salire con lui sul cestello elevatore senza le necessarie precauzioni per evitare una possibile caduta. Inoltre avrebbe omesso la manutenzione della piattaforma aerea che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe avuto i perni di fissaggio ossidati. La gip Serena Corrias ha fissato l’udienza preliminare il 16 febbraio; la mamma Natalina Murru e la sorella Elena Nicolai sono tutelate dagli avvocati Gianfranco Serra e Anna Maria Dore.