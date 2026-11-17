Dopo due giorni di chiusura forzata, la chiesa parrocchiale dell’Immacolata è stata riaperta al culto. A causare lo stop era stato un ospite decisamente insolito: un falchetto entrato all’interno dell’edificio sacro e incapace di ritrovare la via d’uscita.

A raccontare il curioso episodio è il parroco padre Paolo Contini, che con un pizzico di ironia ha spiegato come si sia conclusa la vicenda. «Dopo una caccia durata due giorni, il nostro inconsueto ospite ha catturato il malcapitato piccione e se lo è praticamente divorato. Essendo stato disturbato nel bel mezzo del pasto, il falchetto è tornato sul cornicione della cupola».

A quel punto è scattato il piano che si è rivelato decisivo. «Abbiamo messo i resti del piccione sui gradini del portone centrale della chiesa e il falchetto, dopo qualche tentativo, nel buio della sera ha raggiunto il suo pasto ed è finalmente uscito dalla chiesa», ha raccontato il sacerdote.

L'episodio aveva suscitato curiosità e simpatia tra i parrocchiani, che per due giorni hanno seguito con interesse le vicende del piccolo rapace, diventato suo malgrado il protagonista della vita della comunità considerato che le messe del sabato e della domenica compreso il catechismo si sono dovute celebrare nella Chiesa di sant'Antioco. La conclusione, come sottolineato dallo stesso parroco, non poteva che essere affidata a una battuta: «Essendo quindi terminata questa bella e storica visita, la chiesa è nuovamente disponibile per tutti i fedeli... senza ali!».