Una nuova "casa" per chi c’è sempre: la Croce Rossa. Dopo aver dovuto "sfrattare" i volontari dai locali di via Montessori, a luglio scorso, che per sette anni hanno ospitato l'associazione e che, dopo i lavori di ristrutturazione, diventeranno un asilo nido per i bambini di Riola, Zeddiani e Baratili, il Comune di Riola Sardo ha trovato una nuova soluzione per non lasciare i soccorritori senza sede.

«Abbiamo stipulato e firmato il contratto di comodato d'uso gratuito e temporaneo dell'immobile comunale "Ex Asilo" in via Sant'Anna, che diventerà la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di Oristano, Unità Territoriale di Riola Sardo - fa sapere il Comune in una nota - Non si tratta solo di assegnare uno spazio, ma di restituire valore a chi, in questi anni, ha speso tempo, energie e cuore al servizio del nostro paese. I volontari della non sono solo soccorritori, ma anche volti familiari, vicini di casa e angeli custodi nei momenti di emergenza, nelle piccole necessità quotidiane e nelle grandi sfide che la nostra comunità ha dovuto affrontare. Anni di impegno ininterrotto e di presenza che meritavano una sede stabile, dignitosa e all'altezza del lavoro straordinario che svolgono ogni giorno. Questo immobile, situato in via Sant'Anna, rinasce oggi a nuova vita. Uno spazio operativo pensato per ottimizzare i soccorsi, coordinare le attività di assistenza alla popolazione e offrire un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini. Avere la Croce Rossa vicina - concludono dal Comune - significa sapere che, qualunque cosa accada, non siamo mai soli».