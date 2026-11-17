Si conclude domani, mercoledì 18 novembre, il ciclo di incontri formativi e informativi promosso dall'amministrazione comunale e rivolto alle famiglie di bambini e adolescenti sui temi dei social network e dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento finale, in programma dalle 15 alle 18 nella sala Sa Prima Ighina , rappresenta l'atto conclusivo della due giorni dedicata all'approfondimento delle opportunità e dei rischi legati alle nuove tecnologie.

L'incontro, dal titolo “Etica, responsabilità e legalità”, sarà incentrato sui comportamenti online, sui diritti e sui doveri degli utenti della rete, con particolare attenzione alle strategie per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. A offrire il proprio contributo saranno gli operatori della Polizia di Stato e diversi relatori esperti del settore, che guideranno i partecipanti in un percorso di approfondimento su sicurezza digitale, uso consapevole degli strumenti tecnologici e responsabilità nell'ambiente virtuale.

L'iniziativa segue il primo appuntamento, dedicato al tema “Crescere nell'era digitale”, durante il quale sono stati analizzati l'evoluzione delle nuove tecnologie e il loro impatto nella vita quotidiana di bambini e adolescenti.