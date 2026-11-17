L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale, linguistico e identitario dei territori attraverso il linguaggio universale del teatro. La Pro Loco Arborea presenta la nuova edizione della Rassegna Teatro Etnico 2026, un progetto che porterà sul palco del Teatro Salesiano di Arborea compagnie provenienti dalla Sardegna e dal Veneto.

La manifestazione, realizzata con il contributo della Regione, nasce dalla convinzione che il teatro rappresenti uno strumento straordinario di incontro tra comunità, generazioni e culture diverse. Non soltanto spettacolo, quindi, ma anche occasione di conoscenza, crescita e confronto. «La rassegna - si legge in una nota della Pro Loco - proporrà un ricco calendario di appuntamenti che spazieranno dalla commedia contemporanea alle opere in lingua sarda, passando per rappresentazioni dedicate alle tradizioni popolari e al mondo dell'infanzia. Un programma che intende raccontare la pluralità delle identità culturali che caratterizzano il nostro Paese, favorendo la conservazione e la trasmissione di patrimoni linguistici e sociali che costituiscono una ricchezza collettiva».

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 figurano l'Associazione Culturale Kainothomia delle Ombre APS di Oristano con "Il più bel giorno della vita", la compagnia veneta I Ribaltai APS di Castello di Godego con "La Badante", Chen'e Sentidu di San Gavino Monreale con "S'Arrisu de S'Arennada", la compagnia sassarese La gatta sul tetto che scotta con "Gli elfi di Babbo Natale", il laboratorio teatrale dei bambini della Pro Loco con "Le Janas e la terra rinata" e il Gruppo Sardinia Màskaras di Terralba con l'inedita commedia in lingua sarda "Statzu Hotel de Tzia Gratzia 'Cannas a bentu' a Marceddì 2026".

Particolarmente significativo sarà il coinvolgimento delle nuove generazioni. La presenza del laboratorio teatrale dei bambini e dello spettacolo riservato alle scuole conferma la volontà degli organizzatori di investire nella formazione culturale dei più giovani e nella trasmissione delle tradizioni attraverso strumenti creativi e partecipativi.

«La Rassegna Teatro Etnico rappresenta inoltre il punto di arrivo dell'attività culturale sviluppata durante l'anno dalla Pro Loco e vuole essere un'occasione per rafforzare il ruolo del teatro come luogo di dialogo, inclusione e costruzione dell'identità comunitaria - dicono dalla Pro Loco - Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Salesiano di Arborea, in piazza Maria Ausiliatrice.