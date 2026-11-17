Dei tradizionali mercatini di Natale organizzati al centro fieristico di Arborea se ne riparlerà il prossimo anno. La Pro Loco di Arborea ha annullato l'evento che era previsto per il 5 e 6 dicembre. Per il paese un dispiacere, per i tantissimi operatori commerciali che dovevamo partecipare con il loro stand, circa 50, un guadagno che verrà a mancare.

«La decisione si è resa necessaria a seguito di un importante problema tecnico che ha interessato gli impianti di alimentazione elettrica dell’area fieristica - spiega Paolo Sanneris, il presidente della Pro Loco, organizzatrice dell'evento - Gli interventi di ripristino richiedono tempi che, allo stato attuale, non consentono di garantire il regolare svolgimento della manifestazione. A noi dispiace tanto, anche perché alla manifestazione di interesse particolare avevano risposto già in tantissimi. Un evento di questa portata non può essere semplicemente trasferito altrove, non intendiamo improvvisare un qualcosa di diverso da quella programmata, né compromettere la qualità e l’organizzazione di un’iniziativa per la quale tante persone hanno già lavorato. Come non possiamo assolutamente pensare di risolvere con un gruppo elettrogeno. Non sarebbe possibile per i costi troppi alti. Siamo i primi a essere dispiaciuti. Perché dietro questi due giorni di festa ci sono settimane di preparazione, impegno e disponibilità personale che nessuno potrà restituire ai nostri volontari. La Pro Loco è fatta di persone che scelgono di dedicare parte della propria vita ad Arborea - va avanti Sanneris - Non per obbligo, non per interesse personale, ma per il piacere e la responsabilità di contribuire alla vita del paese. Anche decidere di fermarsi, quando necessario, è una forma di rispetto verso la comunità. Una cosa ci tetto a dire: menomale che il problema si è manifestato adesso e non il giorno dei mercatini oppure qualche ora prima dell'evento. Sarebbe stato peggio. Ringraziamo gli espositori, i collaboratori e tutti coloro che avevano scelto di partecipare».