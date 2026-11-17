Migliorare l'accoglienza dei turisti itineranti e rendere più sicura e funzionale l'area comunale dedicata alla sosta dei camper. È l'obiettivo del progetto di riqualificazione approvato dalla giunta comunale di Pompu, guidata dal sindaco Moreno Atzei, con la deliberazione del 3 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L'investimento complessivo ammonta a 15mila euro.

L'intervento interessa l'area di sosta situata nei pressi dell'ingresso del paese, lungo la strada provinciale 72 per chi arriva da Curcuris. Nel dettaglio, il progetto prevede l'adeguamento del sistema di videosorveglianza e dell'illuminazione pubblica, due interventi pensati per migliorare la sicurezza e la fruibilità dello spazio destinato alla sosta temporanea di autocaravan e caravan.

Le risorse arrivano da un finanziamento regionale di 15mila euro destinato alla realizzazione e alla riqualificazione delle aree comunali attrezzate per il turismo itinerante.

(Unioneonline/En.Ne.)