Il Comune di Cabras, con la biblioteca comunale, partecipa al torneo regionale BiblioSudoku, che si svolge in occasione dell’International Games Month, la manifestazione internazionale che valorizza il gioco come strumento di apprendimento, socializzazione, inclusione e crescita culturale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Sardegna, si propone di avvicinare il pubblico al gioco del Sudoku, un’attività che stimola le capacità cognitive e di ragionamento, e prevede la partecipazione gratuita di tutti gli interessati.

«Siamo lieti che Cabras partecipi a questa iniziativa regionale, che amplia le opportunità offerte dalla nostra biblioteca e rafforza il suo ruolo nella vita culturale della comunità. La partecipazione al BiblioSudoku è un'occasione per valorizzare il servizio comunale come luogo di incontro. Il nostro auspicio è che i cittadini di Cabras e Solanas, di tutte le età, riconoscano nella biblioteca non solo un luogo di lettura e studio, ma anche uno spazio vivo e accogliente, dove incontrarsi, stare insieme e condividere momenti di svago e socialità», dichiara la consigliera comunale Paola Deiala. Il torneo svilupperà attraverso due momenti principali. Una fase eliminatoria che si svolgerà giovedì 26 novembre presso le biblioteche aderenti all’iniziativa, in questa occasione i partecipanti potranno cimentarsi nella risoluzione degli schemi di Sudoku previsti dalla competizione.

Questa fase avrà lo scopo di selezionare i concorrenti che accederanno alle successive fasi del torneo. Le semifinali e la finale sono previste per il 16 gennaio 2027 a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo. In questa giornata si confronteranno i concorrenti qualificati nella fase eliminatoria, con l’obiettivo di individuare i vincitori del torneo regionale. Ai primi otto finalisti verrà regalato il libro di Alberto Deiana, intitolato Diventa campione di Sudoku. Scopri il metodo per risolvere ogni schema. Il volume rappresenta un premio particolarmente coerente con le finalità dell’iniziativa, poiché offre ai partecipanti l’opportunità di approfondire le tecniche e i metodi utili per migliorare le proprie capacità nella risoluzione degli schemi di Sudoku, stimolando al contempo la logica, la concentrazione e il ragionamento.

È inoltre previsto un premio specifico per il primo classificato, che riceverà una gift-card da spendere in libreria. L’appuntamento a Cabras è pertanto per il prossimo giovedì 26 novembre, alle ore 17, nei locali della biblioteca, in via Matteotti, per la prima fase eliminatoria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le operatrici della biblioteca comunale tramite i canali social o al numero 0783290321.