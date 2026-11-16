L’effetto è quello scoraggiante di quando parli del meteo – con angoscia, perché sullo sfondo c’è sempre il mostro della crisi climatica – e salta su uno a sentenziare che “non ci sono più le mezze stagioni”. Sul caso Nvidia c’è, anche nell’opinionismo di fascia alta, chi collega la caduta di Huang e l’annesso trambusto planetario al fatto che “gli americani sono puritani” (mentre noi siamo cattolici, apostolici e andreottiani e quindi non ci scandalizziamo per una storia di corna). Qui il punto non sono i bollori extraconiugali di Huang, ma che forse aveva per amante una spia cinese a caccia di chip e di supremazia tecnologica nel campo più delicato della nostra storia, l’AI. Eppure commentiamo questa storia – dolosamente ignorata da Trump, sempre più in rotta di collusione con chiunque gli offra un vantaggio personale – come fosse un film pecoreccio del primo Banfi, quello meravigliosamente trash e non ancora nonnoliberato e normalizzato. Gli americani eleggono e poi rieleggono uno zozzo col fischio, un amico di Epstein, uno che se avesse un’etica la venderebbe, e noi ancora a parlare di americani puritani come se alla Casa Bianca ci fosse Clinton. Non saremo noi prevedibili, rigidi, noiosi? Incapaci di rinunciare a uno stereotipo purché rassicurante, di inserire nella nostra visione un’informazione in più? Un dubbio? Una sfumatura? Non ci sono più le mezze opinioni.