Diecimila biglietti venduti, 20 mila euro raccolti e 32 premi assegnati. La lotteria solidale “Volare oltre i limiti” centra il suo obiettivo: trasformare la partecipazione al Sardegna Volleyball Challenge in un aiuto concreto per l’ospedale San Martino di Oristano. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di televisori da installare nelle stanze di degenza, per rendere più accogliente il soggiorno dei pazienti.

L’estrazione si è svolta nella palestra comunale di via Santulussurgiu, sede dell’Asd Gymland, che ha promosso l’iniziativa nell’ambito del torneo internazionale di pallavolo femminile. Presenti gli assessori comunali Giulia Murgia e Antonio Franceschi e la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina. Tutti i diecimila tagliandi disponibili sono stati venduti, grazie alla mobilitazione di cittadini, associazioni, istituzioni e imprese.

Il primo premio, una bicicletta elettrica del valore di mille euro, è il più ricco dei 32 riconoscimenti in palio. Tra gli altri premi figurano cene per due persone, buoni acquisto, prodotti alimentari, abbonamenti alla piscina comunale, vino, gioielli e diversi prodotti e servizi offerti dalle attività del territorio.

Gli organizzatori, il presidente della Gymland Roberto Porcheddu e la promotrice Maria Antonia Flore, medico del San Martino, hanno ringraziato quanti hanno contribuito alla raccolta e le aziende che hanno messo a disposizione i premi.

I vincitori potranno ritirare i premi entro 30 giorni nella palestra comunale della Gymland, in via Santulussurgiu.