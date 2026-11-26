Sono emozionate e fanno il conto alla rovescia: vogliono che tutto sia perfetto. A Nurachi stanno per arrivare i momenti più attesi dell’anno, soprattutto per le giovanissime del paese: sono “Le Notti di Santa Lucia”, che ricordano quando le giovanissime ragazze facevano il proprio debutto in società con l’accensione di un grande falò e i balli in piazza. L'appuntamento per ricordare questa antica tradizione è per venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 dicembre. Protagonisti di questa singolare festività, sono le ragazze e i ragazzi nati nel 2013, oggi tredicenni, aiutati dal gruppo dei diciottenni del paese. Nell’edizione 2026 la priorissa sarà Viola Caddeo accompagnata da le oberajas Cataleya Lochi e Vittoria Trogu. Per l’occasione, le tre ragazze vestiranno degli abiti tradizionali che hanno un forte significato.« L’abito che indosserò - racconta Viola Caddeo- lo ha trovato mia mamma in un'antica cassapanca sarda rimasta chiusa per cinquant’anni anni che fu di mia nonna Vitalia. In famiglia abbiamo una tradizione legata a Santa Lucia perché anche mia nonna Franceschina fu Priorissa e lo fu anche mia mamma Loredana». Da qui ha preso avvio la ricerca degli altri due abiti, quelli de Is Oberajas. Una ricerca che ha riservato una scoperta tanto inaspettata quanto preziosa: quasi per una coincidenza del destino, sono stati ritrovati altri due abiti perfettamente identici al primo. Un ritrovamento che ha permesso di ricostruire un nuovo capitolo della storia della famiglia Caddeo e di risalire alle origini di questi preziosi capi. I tre abiti, infatti, appartenevano alla nonna e alle prozie di Viola ed erano stati confezionati in occasione del matrimonio di un loro fratello. Un patrimonio di memoria e di tradizione rimasto intatto nel tempo, che oggi restituisce un legame ancora più profondo tra le generazioni. Nella storia de “Le Notti di Santa Lucia”, questo è un caso più unico che raro. In previsione di questa ricca festa, il gruppo dei tredicenni di Nurachi si sta preparando al meglio. «Abbiamo preso lezioni di ballo sardo- spiegano Cataleya Lochi e Vittoria Trogu- anche se in passato abbiamo già avuto modo di ballare. Regaleremo a tutti emozioni e divertimento». Viola Caddeo ha scelto con cura le sue Oberajas: «Sono le mie amiche, non si aspettavano questa nomina, ho la loro fiducia», racconta la giovanissima Priorissa. Il prossimo passo sarà quello di preparare insieme la lettera d’invito alla festa, che verrà consegnata personalmente a ciascun compaesano. Le idee non mancano e le prime bozze hanno già iniziato a prendere forma: l’obiettivo è realizzare un invito speciale, scritto con cura e capace di trasmettere a ognuno l’affetto e il senso di appartenenza che accompagnano questa occasione. Venerdì alle 17.30 è in programma l’inaugurazione della mostra “Sa Domu Campidanesa- Fai(n)asa de Donnia Dì”, un viaggio nella vita quotidiana di una tipica casa campidanese, tra oggetti, usanze e ricordi della tradizione. Alle 18 la Cantina Caddeo in via Nuraghe ospiterà una serata dedicata alla convivialità e al canto tradizionale sardo con Is Cantadoris, con degustazioni di Vernaccia e vini del territorio. Sabato 12 la giornata si aprirà alle 8 con Sa Cricca Manna, la tradizionale raccolta della legna tra le vie del paese, accompagnata da musica tradizionale, dolci tipici, Vernaccia e momenti di festa. A mezzogiorno la comunità si ritroverà per la preparazione del falò e l'allestimento della piazza. Dalle 16.30 apriranno il Mercato di Santa Lucia e le mostre dedicate all'artigianato artistico e ai prodotti locali. Sarà possibile visitare anche la Mostra del Fumetto, allestita nell'Aula Consiliare, e la mostra “Sa Domu Campidanesa” in via Nuraghe. La Pro Loco aprirà inoltre i propri stand gastronomici con zippole e raviolini nurachesi. Alle 17.30 si terrà l'ingresso de sa Priorissa e Is Oberajas, un momento di suggestione e spiritualità accompagnato dalla celebrazione del Vespro e dall'antico canto de Is Coggius. Alle 19 spazio alla tradizione religiosa con la benedizione e l'accensione del grande falò di Santa Lucia, simbolo di devozione, comunità e condivisione. La serata proseguirà con lo street food nurachese, tra vini del territorio, caldarroste e piatti della tradizione. Alle 19.30 il cielo di Nurachi si illuminerà con il grande spettacolo pirotecnico. A seguire, musica e balli per tutte le età con il fisarmonicista Giansilvio Pinna. Dalle 22 la festa continuerà con musica e dj set tra gli stand, con animazione e intrattenimento fino a tarda sera. Domenica 13 dicembre, dalle 10 riapriranno il Mercato di Santa Lucia e le mostre. Saranno attivi anche gli stand della Pro Loco, con zippole e raviolini nurachesi. Sempre alle 10, Sa Priorissa e Is Oberajas scioglieranno il voto con la funzione religiosa dedicata a Santa Lucia, accompagnata dai comitati e dalle bandiere votive. Alle 11.30 è previsto Su Cumbidu, un momento di accoglienza e condivisione aperto a tutti, seguito da uno spettacolo itinerante con gli artisti dell'Associazione Girogirando, tra colori, allegria e divertimento per grandi e piccoli. Dalle 13 spazio nuovamente al cibo. Alle 15 l'associazione Lughené proporrà un'area giochi con giochi tradizionali in legno, pensata per coinvolgere bambini e famiglie. Nel pomeriggio, alle 17.30, arriverà l'Artemyde Fire Show, uno spettacolo in cui il fuoco diventerà protagonista tra danza, coreografie luminose ed effetti scenografici. Alle 19 la musica e i balli della tradizione sarda torneranno in piazza con il gruppo Unu Sero Festende, per una serata all'insegna dell'identità e della partecipazione. Alle 19.30 sarà la volta di Fusioni sotto le stelle, lo spettacolo di Andrea Loddo nella suggestiva cornice dell'area antistante il sito nuragico, in un incontro tra arte, luce e atmosfera. Dalle 19.30 la manifestazione si avvierà alla conclusione con musica tra gli stand. Durante la manifestazione sarà possibile partecipare a “Racconto di un borgo e delle sue antiche tradizioni”, una visita guidata alla scoperta dei tesori di Nurachi: dalla chiesa paleocristiana al sito nuragico, passando per il centro storico, le antiche cantine, le mostre e i percorsi culturali. Le visite sono previste domenica 13 dicembre alle 11.30, 14.30 e 16.30. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7048043.