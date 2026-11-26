Dal piccolo centro del Barigadu ai vertici della musica corale italiana. È un trionfo che profuma di talento, identità e passione quello conquistato dal Coro Polifonico Femminile Bonucaminu di Ardauli, vincitore del prestigioso Premio speciale Feniarco (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) in occasione del Concorso nazionale corale «Antonio Guanti», svoltosi a Matera lo scorso 14 e 15 novembre. A convincere la giuria della rassegna lucana – che assegna il riconoscimento alla migliore esecuzione di un brano o di un’armonizzazione di un autore italiano contemporaneo – è stata l’intensa interpretazione di «Luna», composizione firmata dallo stesso direttore del coro, Michele Turnu, ed eseguita nella suggestiva versione per voci femminili. Un successo dal doppio valore artistico, che premia non solo la qualità vocale dell’ensemble, ma anche la forza espressiva di una pagina musicale nata nell’Isola e ormai entrata stabilmente nel repertorio di diverse formazioni corali della Penisola.

Il trionfo di Matera ha ricevuto anche il plauso delle istituzioni sarde: al trofeo conquistato in Basilicata si è infatti aggiunta una targa di riconoscimento conferita al Bonucaminu da Ilaria Portas, assessora regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Questo prestigioso traguardo rappresenta il frutto di un lungo e rigoroso percorso di formazione vocale e musicale portato avanti sotto la guida del maestro Turnu. Un lavoro quotidiano in cui lo studio approfondito del repertorio colto dialoga costantemente con la tutela e la valorizzazione delle tradizioni popolari. Oltre all'attività concertistica e ai concorsi, il coro rappresenta infatti un vero e proprio presidio culturale per Ardauli, animando la vita del paese attraverso numerose iniziative sociali e artistiche rivolte all'intera cittadinanza. Grande l'entusiasmo in paese per la notizia del premio. Anche l’Amministrazione comunale di Ardauli ha voluto esprimere ufficialmente le proprie congratulazioni alle coriste e al direttore, condividendo con tutta la comunità l'orgoglio e la soddisfazione per aver portato ancora una volta il nome del piccolo borgo del Barigadu ai vertici della musica corale nazionale.