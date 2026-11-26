Dopo settimane di prove, l’emozione di un’esibizione attesa da tempo e la voglia di mostrare agli altri ragazzi il proprio lavoro. Ma per la Compagnia Pressapoco Teatrale – Tealtro della cooperativa Sea Scout Group, la partecipazione a ConnEtica 2026 si è trasformata in una delusione. I giovani attori sono arrivati all’Istituto Lorenzo Mossa per presentare il gruppo e un’anteprima del nuovo spettacolo, ma alla fine hanno lasciato il festival in lacrime, senza salire sul palco.

A raccontare l’accaduto è il presidente Riccardo Antonio La Porta. «All’ingresso, la regista e gli attori sono stati accolti dallo stesso sig. Vargiu, che ha comunicato che, a causa del ritardo accumulato da altri interventi, avremmo avuto a disposizione al massimo dieci minuti». Quando è arrivato, aggiunge, «ho trovato i nostri ragazzi in lacrime». Da qui la decisione di andare via: «Non potevamo chiedere loro di salire sul palco di corsa, in dieci minuti strappati, dopo settimane di lavoro e con le lacrime agli occhi. La loro dignità viene prima di qualsiasi esibizione».

Alla ricostruzione replica Giampiero Vargiu, presidente di Oristano e Oltre e organizzatore del festival. «Sono stati invitati da noi, erano nostri ospiti e avevamo tutto l’interesse a fare in modo che si esibissero». Secondo Vargiu, però, la questione era legata all’orario di partenza della compagnia: «Sono stati loro i primi a dire che alle 13.20 dovevano andare via». I ritardi degli interventi precedenti avevano costretto a riorganizzare il programma, assicura, senza alcuna volontà di escludere i ragazzi. «È una cosa che si può chiarire, spero che chiariremo tutto», conclude.