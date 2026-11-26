Riscoprire il valore della memoria storica del paese, rafforzare i legami intergenerazionali e offrire un’occasione concreta per stare insieme, contrastando la solitudine e celebrando chi rappresenta le radici profonde della comunità. Con questo spirito l’Amministrazione comunale di Sorradile ha deciso di dedicare un intero sabato di festa, incontro e condivisione alla terza età, mettendo al centro il ruolo fondamentale degli anziani nella vita sociale e culturale del borgo.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 dicembre, data in cui prenderà vita l’attesa “Giornata dell’Anziano”, un’iniziativa fortemente voluta dalla giunta per favorire la socializzazione, lo scambio e la convivialità comunitaria in un clima accogliente e familiare. Il programma della manifestazione seguirà una scaletta pensata per unire il momento spirituale a quello più strettamente conviviale.

La giornata si aprirà alle 11 con la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento dedicato a tutta la popolazione. Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si sposteranno negli spazi del Centro di aggregazione sociale di Sorradile, dove sarà allestito il tradizionale pranzo sociale, cuore pulsante della festa e occasione ideale per trascorrere alcune ore in allegria. Per garantire la massima partecipazione, il Comune ha previsto precise modalità di accesso. L’invito, comprensivo di pranzo gratuito, è rivolto a tutti i cittadini residenti a Sorradile che nel corso del 2026 abbiano già compiuto, o compiranno entro la fine dell’anno, almeno 65 anni di età. Particolare attenzione è stata riservata anche alle fasce più fragili: gli anziani non autosufficienti potranno infatti prendere parte all’iniziativa accompagnati da un proprio assistente o caregiver, che usufruirà delle medesime condizioni di gratuità.

La volontà dell’Amministrazione è però quella di aprire le porte dell’evento a un abbraccio ancora più ampio. La “Giornata dell’Anziano” è infatti aperta anche ai non residenti, ai familiari accompagnatori e a chiunque desideri semplicemente condividere questo momento di festa con i propri cari e con il resto del paese. Per tutte queste categorie è prevista una quota di partecipazione al pranzo fissata a 40 euro a persona. Per ragioni organizzative e per consentire una gestione ottimale dei posti a tavola, gli interessati dovranno formalizzare la propria adesione con qualche giorno di anticipo. Sarà necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione — reperibile presso gli uffici comunali — e riconsegnarlo a mano all’Ufficio protocollo oppure direttamente ai Servizi Sociali entro e non oltre giovedì 3 dicembre.