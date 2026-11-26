Luci, eventi e sinergia per riportare la gente a passeggiare lungo il corso. Il Natale a Ghilarza inizia a prendere forma partendo dal dialogo diretto con chi, ogni giorno, alza la serranda. Lunedì notte l’Amministrazione Usai ha riunito all’auditorium i commercianti per svelare in anteprima il cartellone degli appuntamenti e le attività pensate per le prossime festività.

L’intento è chiaro: creare un clima accogliente capace di sostenere il tessuto economico e trasformare il centro in un polo d'attrazione. Non una semplice comunicazione dall'alto, però, ma un vero e proprio tavolo di co-progettazione: agli operatori economici è stato infatti chiesto di farsi avanti con suggerimenti e nuove iniziative per arricchire ulteriormente il programma che già aveva previsto il calendario dell’avvento e il concorso delle vetrine.

«Abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse alimentare l’atmosfera natalizia», ha esordito dalle fila della maggioranza Nicolò Porcu. Si inizia il 5 dicembre anche se per questa data si è in attesa di una conferma da parte della ditta incaricata di installare le luminarie: «L’idea è quella di accendere Ghilarza: prima l’albero di Natale addobbato in piazza di chiesa e a seguire le altre luminarie, ma su questo, nonostante ci siamo mossi oltre un mese fa, siamo in attesa di una risposta», hanno chiarito dall’Amministrazione. Sempre in questa giornata saranno consegnate delle palline ai bambini presenti. A casa avranno il compito di decorale per poi allestire il 7 dicembre la piazzetta di Sant’Antioco. Il 7 dicembre quindi, in collaborazione con Pro loco e la Consulta giovani, sarà proposta una festa. «Vogliamo portare in giro le famiglie, creare comunità», hanno sottolineato.

Francesca Demelas ha chiarito che in questa data si terrà il primo di una serie di eventi che vedrà collaborare le ludoteche di Ghilarza, Abbasanta e Norbello. In particolare, i bambini a Ghilarza realizzeranno dei manufatti che saranno poi distribuiti alle attività commerciali che parteciperanno al concorso dedicato alle vetrine natalizie. Il 17 dicembre spazio al villaggio di Babbo Natale, mente il 19 sarà la chiesa di Zuri ad ospitare il concerto natalizio, Il 20 Arte e sapori organizzato dalla Pro loco. Si chiude il 6 gennaio con la festa della Befana, arricchita dalla premiazione delle vetrine. Dai commercianti la richiesta di poter avere dei rami da addobbare fuori dalle proprie attività. In chiusura di riunione è stato chiesto qualche chiarimento sul rilancio del Centro commerciale naturali, in particolare sui costi e sulla possibilità di promuovere sponsorizzazioni sui social.