Una mattinata dedicata alla storia, alla scienza e alle prospettive future del volo e dello spazio. Nell’Aula Magna dell’Othoca di Oristano si è svolto oggi l’incontro “La storia dell'Aeronautica Militare in Sardegna: dalle origini alle sfide del futuro”, iniziativa con cui il Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, ha voluto avvicinare gli studenti alla conoscenza del ruolo della Forza Armata sul territorio regionale. L’appuntamento, inserito nel quadro delle iniziative volte a far conoscere la storia e le attività dell’Aeronautica Militare, si è aperto con i saluti istituzionali del Generale di Brigata Aerea Daniele Donati, Comandante del CAMRAS, che ha poi ha tenuto la conferenza “Aeronautica Militare e Spazio: il ruolo strategico della Sardegna", dedicata alle attività spaziali della Forza Armata nell’Isola, con particolare attenzione al contributo dell’Aeronautica nel settore aerospaziale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Rivolgendosi ai ragazzi, il generale ha raccontato con entusiasmo il senso della sua presenza in aula. «Sono molto felice di poter far conoscere alle giovani e ai giovani la meravigliosa storia della scoperta spaziale, e insieme a essa anche la mia, quella di un pilota che, dopo tanti anni di volo, oggi si dedica allo spazio», ha dichiarato Donati. «Ho la fortuna di amare il mio lavoro, e spero di riuscire a trasmettere questo valore alle nuove generazioni». Dopo una pausa, è stata poi la volta della seconda conferenza, a carattere storico-aeronautico, affidata al Colonnello Maurizio Riccitelli. Il suo intervento ha ripercorso l’evoluzione della presenza aeronautica in Sardegna dal secondo Dopoguerra ai giorni nostri, illustrando lo sviluppo delle principali infrastrutture e delle realtà operative, addestrative e sperimentali, fino alla ricostituzione del CAMRAS nel 2021.

Per l’istituto oristanese l’evento ha avuto un significato particolare. «È un onore ospitare l’Aeronautica Militare per un evento così importante», ha sottolineato il dirigente scolastico Serafino Piras, «anche perché la nostra scuola inizierà a collaborare con attività di formazione scuola-lavoro, soprattutto per quel che riguarda la ricerca scientifica aerospaziale. Un interesse che l’Othoca porta avanti anche attraverso il progetto “OthocAstronomica”». All’iniziativa erano presenti diverse autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Oristano, Dott. Paolo Corritore, il Questore, Dott. Giuseppe Scrivo e altre personalità locali. Tra il pubblico anche il sindaco di Arbus, Paolo Salis, che ha seguito i lavori con partecipazione. «Ho presenziato con molto piacere a questo incontro, perché nutro da sempre un grande interesse per l’aeronautica e per lo spazio», ha detto il primo cittadino, concedendosi una battuta rivolta agli studenti: «Se potessi tornare all’età dei giovani studenti dell’Othoca, probabilmente sceglierei di fare il pilota!».

Un’occasione di approfondimento, dunque, che ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di scoprire da vicino la storia, le attività e le prospettive future dell’Aeronautica Militare, valorizzandone il contributo allo sviluppo del territorio regionale.