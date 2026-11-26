Si chiude con un confronto aperto al territorio il percorso di “Semi per Crescere”, iniziativa dedicata alla fascia 0–6 anni promossa dall'Unione dei Comuni del Barigadu. L'appuntamento conclusivo, intitolato "Radici. Costruire il futuro dell'infanzia nel Barigadu", è in programma venerdì 4 dicembre alle 15 in via Emilia, 3 a Samugheo.

La giornata si articola in due momenti. Alle 15 si apre l'incontro pubblico rivolto a famiglie, operatori e amministratori per illustrare i risultati raggiunti e discutere le prospettive di un modello territoriale per l'infanzia 0–6 insieme a istituzioni e comunità locali. Alle 16:30 spazio poi al gioco e all'esplorazione con i laboratori aperti per bambine, bambini e famiglie nella fascia 0–6 anni.

L'iniziativa accompagna infanzia e famiglie creando esperienze, relazioni e opportunità nel Barigadu. La partecipazione è gratuita, ma occorre compilare il modulo di iscrizione indicando gli appuntamenti scelti. Info sul sito del Comune.