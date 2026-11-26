Da oltre due anni e mezzo il Museo Antiquarium Arborense è chiuso al pubblico. Da poco più di un mese anche il Foro Boario è rimasto fuori dai circuiti cittadini, bloccato dalle infiltrazioni d’acqua.

Due presidi culturali sottratti alla città, per i quali non c’è ancora una prospettiva certa di riapertura. La situazione approda in Consiglio comunale con un’interpellanza urgente dell’opposizione, prima firmataria Francesca Marchi, che chiede al sindaco e all’assessore competente di chiarire le condizioni delle strutture, gli interventi da realizzare e soprattutto i tempi per restituirle alla collettività.

Per quanto riguarda il museo intitolato a Peppetto Pau, i consiglieri vogliono sapere quali siano le condizioni che impediscono, ormai da oltre due anni e mezzo, il ritorno dei visitatori e quale sia il cronoprogramma degli interventi. Soprattutto, chiedono una data certa per la riapertura.

Sul Foro Boario l’attenzione è invece puntata sulle infiltrazioni. I firmatari domandano quali siano le cause accertate e le condizioni attuali dell’immobile, ma anche «per quale motivo, nonostante la problematica sia nota, non si stia procedendo con la necessaria tempestività agli interventi di riparazione e messa in sicurezza».

Nell’interpellanza si sottolinea che «la chiusura prolungata di strutture culturali e di spazi pubblici non può diventare una condizione ordinaria o priva di una prospettiva temporale definita». Da qui la richiesta di conoscere le risorse stanziate e le date previste per il ripristino della piena funzionalità di entrambe le strutture.