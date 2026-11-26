Una boccata d'ossigeno, anche se non basta per respirare bene. Da martedì 1 dicembre a Terralba prenderà servizio il medico di medicina generale Ruben Ganassi, che potrà accogliere fino a 800 pazienti residenti nell’ambito territoriale 3.1, formato dai comuni di Terralba, Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e Uras. «Siamo consapevoli che gli 800 nuovi posti disponibili non saranno sufficienti a soddisfare la richiesta della totalità di pazienti privi del medico di base nel terralbese, per questo proseguiamo nell’impegno di reclutare nuovi professionisti – afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina -. Ricordiamo, comunque, che coloro che non riusciranno ad effettuare la scelta del nuovo medico possono sempre rivolgersi ai medici degli ambulatori straordinari di cure primarie presenti nello stesso ambito».

Sarà possibile effettuare la scelta del nuovo medico a partire da martedì 1 dicembre, dalle 8.30 on line, attraverso il sito https://zente.sardegnasalute.it o presso gli sportelli “Scelta e Revoca del Medico” del distretto di Ales-Terralba. A Terralba (Poliambulatorio via Rio Mogoro) sempre nella giornata di martedì 1 dicembre verrà disposta un’apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Occorrerà portare con sé la propria fotocopia della tessera sanitaria e della carta di identità. Gli sportelli saranno autorizzati ad accettare un massimo di 3 deleghe per singolo utente (con copia del documento di identità del delegato e del delegante).

L’invito alla popolazione è quello di utilizzare quanto più possibile la piattaforma informatica, che rappresenta il sistema più sicuro e affidabile per la scelta del medico. Il medico Ruben Ganassi sarà operativo da martedì 1 dicembre nell’ambulatorio di Terralba, via Roma, n. 23, il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30. Il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

Come fanno sapere dalla Asl, i giorni e gli orari di apertura dell’ambulatorio, costantemente aggiornati, sono pubblicati sul sito istituzionale www.asl5oristano.it nella sezione “Medici di Medicina Generale”.