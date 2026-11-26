La campagna vaccinale contro l’influenza stagionale entra nel vivo anche nelle strutture sanitarie del Montiferru. Da lunedì 30 novembre infatti è possibile somministrare il vaccino ai pazienti del territorio. A Cuglieri apertura straordinaria del Poliambulatorio lunedì prossimo 30 novembre, dalle ore 9 alle 12.30.

Le vaccinazioni saranno dedicate ai cittadini residenti nei comuni di Cuglieri, Sennariolo e Scano Montiferro. L’accesso è libero senza prenotazione.

A Santu Lussurgiu nella Casa di Comunità doppio appuntamento per due lunedì consecutivi: il servizio vaccinazione sarà erogato il 30 novembre e poi il 14 dicembre, l’accesso è libero senza prenotazione.

L’iniziativa del servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Oristano è stata programmata per venire incontro alle esigenze della popolazione e offrire un’ulteriore opportunità di protezione contro l’influenza. La vaccinazione risulta il miglior antidoto e di prevenzione, in particolare per le persone fragili, anziani, e con patologie croniche.