Due alberi fuori dal comune, destinati a diventare patrimonio verde da proteggere. Oristano avvia l’iter per il riconoscimento come alberi monumentali dell’araucaria di piazzetta Corrias e del noce americano di Pesaria. La proposta dell’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha ottenuto il via libera unanime della Giunta, dopo che entrambi gli esemplari hanno superato le verifiche del Corpo forestale, che ne ha riconosciuto il valore botanico e il possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro nazionale.

Non si tratta soltanto di alberi di grandi dimensioni o particolarmente longevi, ma di «due rarità botaniche». Il primo è un’Araucaria bidwilli, conosciuta come Bunya, che cresce nell’aiuola centrale di piazzetta Corrias. Il secondo è una Carya illinoiensis, il cosiddetto noce americano, presente a Pesaria, nell’area destinata all’unità operativa dell’Agenzia Agris.

Con il voto della Giunta, il Comune recepisce formalmente le proposte del Corpo forestale e trasmetterà gli atti agli uffici regionali. Il successivo passaggio sarà l’inserimento nel catalogo nazionale del Ministero. Il riconoscimento non avrebbe soltanto un valore simbolico: gli alberi monumentali godono infatti di una tutela specifica e non possono essere abbattuti o danneggiati senza autorizzazione.