Blitz dei ladri nella casa di Ignazio Loi, il pastore 71enne diventato famoso un anno fa con il film “La vita va così”. Solo oggi ha scoperto di aver avuto visite inaspettate la notte scorsa nella sua abitazione in località Truncu ’e molas, nelle campagne alla periferia di Terralba verso San Nicolò d’Arcidano.

«Sicuramente cercavano soldi – spiega Dino Loi, il cugino del pastore – ma i ladri hanno portato via qualche attrezzo e un candelabro. In compenso hanno fatto molti danni, hanno messo sotto sopra mobili,c’era caos in ogni stanza». Subito sono stati allertati i carabinieri, secondo

quanto ricostruito i ladri sono entrati nel cuore della notte sicuri di poter agire indisturbati perché nell’abitazione non c’era

Nessuno perché Ignazio Loi era a casa dalla sorella. «Resta il rammarico per un gesto molto grave» conclude il cugino.

Adesso Ignazio Loi presenterà una formale denuncia alla stazione dei

Carabinieri.