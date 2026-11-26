Dopo l'ampia partecipazione registrata nelle precedenti iniziative, la campagna vaccinale antinfluenzale della Asl di Oristano torna a Bosa con un nuovo appuntamento dedicato ai cittadini della Planargia. Lunedì 30 novembre, dalle 14 alle 18, il team del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sarà operativo nella Casa della Comunità, all'interno dell'ospedale Mastino, per consentire un'ulteriore adesione alla campagna di prevenzione stagionale. L'iniziativa arriva dopo il successo delle giornate del 16 e del 23 novembre, durante le quali sono state vaccinate oltre duecento persone per ciascun appuntamento.

Numeri che confermano l'attenzione della popolazione verso uno degli strumenti più efficaci per contrastare le complicanze dell'influenza, in particolare tra anziani, soggetti fragili e persone affette da patologie croniche. L'accesso al servizio sarà libero, senza necessità di prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Oltre al vaccino antinfluenzale, sarà possibile effettuare contemporaneamente anche la vaccinazione anti Covid-19 oppure associarla, secondo le indicazioni del personale sanitario, ai vaccini contro lo pneumococco o l'Herpes Zoster.

«La vaccinazione rappresenta il principale strumento di prevenzione soprattutto per le persone più fragili», ha ricordato la direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Asl 5, Maria Valentina Marras, sottolineando come il calendario degli appuntamenti sia stato ulteriormente ampliato per favorire la più ampia partecipazione possibile della popolazione alla campagna vaccinale.