Bussava con insistenza alle porte delle abitazioni proponendo la vendita di souvenir con il logo «Sardegna». Un'attività insolita e pressante che ha insospettito diversi residenti dei comuni del Barigadu, spingendoli a rivolgersi ai Carabinieri. Per un 44enne originario della Campania e residente ad Alghero è scattato così il foglio di via obbligatorio.

Nei giorni scorsi, diverse segnalazioni hanno portato i militari della Stazione di Sorradile ad avviare, insieme ai colleghi di Neoneli, un servizio mirato di osservazione e controllo del territorio. L'uomo è stato individuato e fermato nella mattinata di ieri nei pressi di via Italia, a Sorradile.

Dai successivi accertamenti è emerso che il 44enne aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Non è stato inoltre in grado di giustificare la propria attività di vendita porta a porta, ritenuta particolarmente insistente e priva di un reale riscontro commerciale.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno avanzato una proposta motivata alla Questura di Oristano. Grazie al raccordo tra le forze dell'ordine, il Questore ha emesso il decreto di foglio di via obbligatorio nell'arco di appena due ore, disponendo il divieto di ritorno per un anno nei territori comunali di Sorradile, Nughedu Santa Vittoria e Bidonì.

Il provvedimento è stato notificato all'uomo dai militari prima ancora che lasciasse il paese.

(Unioneonline)