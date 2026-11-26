Il palazzo Arcais, la chiesa e il Convento del Carmine, sono tra i monumenti più significativi della città di Oristano. Non tutti sanno però che queste opere furono volute, edificate e portate a termine dall’uomo più importante del settecento oristanese, Don Damiano Nurra diventato poi Marchese d’Arcais.

Fino ad ora le poche note biografiche disponibili non hanno permesso di tracciare un ritratto approfondito di questo insigne personaggio. Luigi Mario Piredda, ricercatore e grande appassionato di storia oristanese, attraverso la lettura e lo studio dei suoi testamenti e soprattutto degli inventari, dove sono indicati analiticamente tutti i beni, ha scoperto i gusti, il livello culturale e artistico del Marchese d’Arcais, proprietario di tantissimi quadri ma completamente privo di una biblioteca.

Domenica 29 novembre, alle 18, presso la Chiesa del Carmine, Mario Luigi Piredda presenterà i risultati delle sue ricerche accompagnato da voci di attori dei laboratori di teatro dell’Unitre che interpreteranno brani tratti dai testamenti, da musiche e canti dell’epoca a cura della Scuola Civica di Musica.