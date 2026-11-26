Il Comune di Gonnostramatza sta raccogliendo le adesioni per organizzare una giornata dedicata all'applicazione gratuita del microchip per i cani. L'iniziativa verrà attivata solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. A questo proposito, l’ente sta raccogliendo le manifestazioni di interesse, in modo tale da valutare la fattibilità e organizzare la giornata. Le adesioni potranno essere presentate entro il 17 dicembre.

Gli interessati potranno richiedere informazioni e prenotarsi, contattando l'ufficio di polizia locale del Comune, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 10.30 alle 13.30. L'identificazione tramite microchip è obbligatoria per legge per tutti i cani. Si tratta di una procedura semplice e sicura, fondamentale per la tutela dell'animale e per agevolarne il ritrovamento in caso di smarrimento.