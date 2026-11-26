Una nuova iniziativa, a Simala, che ha come finalità quella di stimolare la creatività delle persone dando nuova vita ai materiali e, nello stesso tempo, incentivare la socializzazione.

Il Comune e la Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, a questo proposito, comunicano che sono aperte le iscrizioni per il laboratorio creativo di riuso e riciclo “Latta che rinasce”. A partire da mercoledì 2 dicembre, tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, nei locali della ex Scuola Elementare, l’appuntamento dedicato agli appassionati che amano trasformare barattoli, scatolette e lattine in vasi, portaoggetti, puntaspilli e bijoux.

L’iniziativa si articolerà in 6 incontri in totale, da 2 ore a incontro, ed è rivolto agli adulti. Tutti gli interessati potranno richiedere informazioni e moduli di iscrizione presso gli uffici comunali.